Usl in lutto per la scomparsa di Bruno Cantini, impiegato amministrativo al distretto di Salviano

Cronaca

14 Settembre 2022

Livorno 14 settembre 2022 – Usl in lutto per la scomparsa di Bruno Cantini, impiegato amministrativo al distretto di Salviano

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa del dipendente Bruno Cantini, 48 anni, da tempo in servizio come amministrativo al distretto di Salviano di Livorno.

Questi i messaggi arrivati dai colleghi che lo ricordano con stima e affetto per la professionalità e disponibilità sempre dimostrata.

Aver appreso della tragica e improvvisa scomparsa di Bruno, lascia tutti i colleghi del distretto USL di Salviano attoniti ed estremamente addolorati per la perdita di una persona che con la sua semplicità, lealtà, disponibilità, dedizione al lavoro e modestia è stato d’esempio e supporto a tutti. (I colleghi del distretto)

Bruno, è stato un operatore, con un’indubbia gentilezza e attenzione ai cittadini che giornalmente si presentano allo sportello anagrafe, con una grande disponibilità nei confronti dei colleghi. Anche durante la recente emergenza Covid ha sempre confermato la sua disponibilità, una serena professionalità e una motivazione positiva al lavoro. (Paola Chelli, Direttore UOC Gestione CUP e Front Office)

L’ultimo saluto si terrà domani, 15 settembre, alle 10.15 al cimitero dei Lupi di Livorno.

Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest.

