Usl, incontro sulla “non autosufficienza”

16 giugno 2019

Martedì alle 18 nel palazzo della Provincia

Inserimento lavorativo dei disabili: criticità e punti di forza a 20 anni dalla legge 68/99

LIVORNO, 14 giugno 2019 – Si terrà martedì 18 giugno a partire dalle 9 nella sala consiliare “Ciampi” della Provincia di Livorno l’incontro organizzato dal Dipartimento servizio sociale, non autosufficienza e disabilità dell’Azienda USL Toscana nord ovest per celebrare i 20 anni della legge 68 del 1999 che ha disciplinato il diritto al lavoro delle persone disabili.

“L’evento – spiega Laura Brizzi, direttore dei servizi sociali dell’Azienda USL Toscana nord ovest– sarà l’occasione per valutare, a 20 anni dalla sua emanazione, quali sono stati criticità e punti di forza nella sua applicazione. L’occasione sarà utile, inoltre, anche per far incontrare, in un’ottica di rete, tutti quei soggetti che sono stati protagonisti nell’applicazione della legge in modo da poter condividere e sottolineare non solo le buone prassi, ma anche le difficoltà incontrate per poter così promuovere iniziative di miglioramento”.

Il programma dell’evento che avrà come coordinatore Raffaella Barbieri, Direttore Assistenza sociale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, prevede gli interventi, tra gli altri:

– Esposizione della L.68: luci e ombre (Daniela Bartalucci – ARTI Livorno)

– Buone prassi del “Gruppo interdisciplinare collocamento obbligatorio” di Livorno (Laura Adorni/Daniela Bicchierini – Dipartimento SSNAD ASL)

– Esperienza del Servizio Salute Mentale di Livorno (Ivana Bianco – Azienda USL)

– L’esperienza dell’ARTI di Lucca (Ivo Carrari)

– Un progetto di mediazione (Serena Vella – ARTI Pisa, Raffaella Basso – Consorzio Servizi Lavoro Pontedera)

– L’esperienza di una associazione di volontariato – G. S. Bellaria Cappuccini di Pontedera (Vetturi/Martini)

– L’esperienza dell’Unicoop Tirreno (Laura Boischio)

– L’esperienza della Coop. Lunears di Pontremoli (Cristina Giumelli)

– Intervento del Garante della disabilità del Comune di Livorno (Maurizio Melis)

– Intervento Coordinamento Toscano delle Associazioni della Salute Mentale (Gemma Del Carlo)

– Conclusioni (Laura Brizzi, Direttore dei Servizi sociali Azienda USL TNO)