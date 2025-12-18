USL, libera professione: orari di call center e sportelli al pubblico durante le festività
L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica gli orari che i servizi di call center e di sportello al pubblico della libera professione osserveranno dal 22 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026.
Il call center telefonico (tel. 0585 498003) della libera professione sarà attivo:
- lunedì 22 dicembre in orario ore 9:00-13:00 e 14:00-18:00;
- martedì 23 dicembre in orario 9:00-13:00 e 14:00-18:00;
- lunedì 29 dicembre in orario 9:00-13:00 e 14:00-18:00;
- martedì 30 dicembre in orario 9:00-13:00 e 14:00-18:00;
- mercoledì 31 dicembre in orario 9:00-13:00.
Il call center resterà chiuso mercoledì 24 dicembre 2025e giovedì 1 gennaio 2026.
Gli sportelli al pubblico della libera professione saranno chiusi il 24 dicembre 2025, il 31 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, con le seguenti eccezioni:
- Sportello ospedale Livorno: chiuso il 24 e il 31 dicembre, aperto il 2 gennaio con regolare orario di apertura;
- Sportello cittadella della salute “Campo di Marte” a Lucca: chiuso il 24 dicembre; aperto il 31 dicembre in orario 10:00 – 14:00; aperto il 2 gennaio in orario 10:00-14:00.
- Sportello ospedale San Luca a Lucca: chiuso il 24 dicembre; aperto mercoledì 31 dicembre con regolare orario di apertura; aperto venerdì 2 gennaio con regolare orario di apertura.
- Sportello ospedale civico di Carrara: chiuso il 24 dicembre; chiuso il 31 dicembre; aperto il 2 gennaio con regolare orario di apertura.
- Sportello Monoblocco Carrara: 24 dicembre chiuso; 31 dicembre aperto con regolare orario di apertura: 2 gennaio aperto con regolare orario di apertura.
Per consentire il pagamento delle prestazioni effettuate nelle giornate di chiusura di sportello, sarà garantito l’invio anticipato all’utenza dei Pago PA.
Dal 5 gennaio le attività riprenderanno regolarmente.
Per saperne di più: https://www.uslnordovest.toscana.it/servizi-e-strutture/103-libera-professione