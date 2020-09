Home

Cronaca

Usl, medici a scuola: a breve il bando per selezionarli

Cronaca

2 Settembre 2020

Usl, medici a scuola: a breve il bando per selezionarli

Livorno 2 settembre 2020. Lunedì 14 settembre riaprono in Toscana le scuole e l’Azienda USL Toscana nord ovest sta mettendo in campo tutte le misure necessarie per un avvio dell’anno scolastico in massima sicurezza anche in tempo di Covid. L’AUSL è impegnata su più fronti per garantire che il ritorno sui banchi di alunni e studenti avvenga secondo le regole per prevenire e contenere il contagio da Coronavirus.

Sta infatti per essere pubblicato il bando per selezionare i cosiddetti “medici a scuola”, ovvero le professionalità mediche da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero della Salute per l’avvio delle attività scolastiche. La loro individuazione è prevista da un’apposita ordinanza regionale che stabilisce anche che l’elenco dei candidati dovrà essere disponibile entro il prossimo 30 settembre. I selezionati stipuleranno con l’AUSL specifici contratti libero professionali. Il bando sarà aperto anche a laureati iscritti all’ordine non in possesso della specializzazione e ai medici in pensione. Si tratta di figure che potranno essere validi punti di riferimento PER tutto ciò che riguarda le misure di prevenzione da adottare, i comportamenti da tenere e ogni altro aspetto sanitario inerente la vita scolastica in tempo di Covid. Una misura che rappresenta un ulteriore rafforzamento della sanità territoriale, il cui apporto è fondamentale per affrontare l’emergenza in corso.