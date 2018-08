Home

USL, Medici di famiglia: in pensione Roberto Fabbrini

21 agosto 2018

Livorno, 21 agosto 2018 – – L’Azienda Usl informa che il dott. Roberto Fabbrini, medico di famiglia dell’ambito territoriale di Livorno, cesserà la propria attività il 31 agosto 2018.

L’ASL invita i suoi pazienti a scegliere un nuovo medico usando i diversi canali disponibili: personalmente al distretto di appartenenza oppure on-line direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Al Servizio on line si accede con: 1. Applicazione Web, fruibile tramite portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone2. App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet3. Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie. Il portale Open Toscana, permette l’accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, la tessera sanitaria, che deve essere attivata, oppure il sistema di identità digitale Spid.