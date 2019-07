Home

USL, nuova asta di immobili. Appartamenti a partire da 40mila euro

9 luglio 2019

Livorno, 09 luglio 2019 – C’è tempo fino alle 13 di giovedì 5 settembre per presentare la propria offerta di acquisto per uno dei 26 beni, tra immobili e terreni, dal valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro messi in vendita dalla Azienda USL Toscana nord ovest.

Tra le proprietà di maggior valore economico, che spaziano in tutte le province di competenza dell’Azienda, ci sono un appartamento in centro a Livorno di 440 mq con possibilità di frazionamento e un importo stimato di circa 350mila euro, un immobile sulla strada provinciale per Bagni di Lucca con valore di circa 300mila euro e un edificio colonico a Maggiano (Lucca) valutato circa 250mila euro.

Tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante i beni in vendita è visionabile a Livorno su appuntamento telefonico nei locali della Uo Gestione Immobili (Viale Alfieri 36), mentre un eventuale sopralluogo dovrà essere concordato con il tecnico incaricato.

Lunedì 9 settembre nella sala Ceccarini dell’ospedale di Livorno saranno aperte, in seduta pubblica, le offerte economiche arrivate.

Per ulteriori informazioni consultare il bando nella sezione Bandi e Concorsi

OGGETTO DI ALIENAZIONE:

LIVORNO (6 immobili)

Via della Madonna 97, appartamento libero, fg. 93 part. 183 sub 602 ctg A2 vani 4 importo stimato euro 40.000

Via della Madonna 97, appartamento locato, fg. 93 part. 183 sub 603 ctg A2 vani 6 importo stimato euro 65.000

Via della Madonna 97, appartamento occupato abusivamente, fg.93 part.183 sub 604 ctg. A2 vani 5,5, importo stimato euro 70.000

Via Piave 20 appartamento libero, fg. 94 part. 2890 sub. 605 ctg. B2 mc. 1100 importo stimato euro 220.000

Via S.Francesco 59, appartamento libero, fg.94 part. 4825 ctg. B2 mc. 684 importo stimato euro 120.000

Piazza Attias 37, appartamento libero e frazionabile mq. 440, fg. 28 part. 331 sub. 603 ctg. A10 vani 17,5 importo stimato euro 800 al mq.

COLLESALVETTI (2 immobili)

Via Karl Marx locali liberi, fg. 27 part. 1619 sub. 601 ctg. A10 vani 4 importo stimato euro 60.000

Via Roma 320, locali liberi, fg. 52 part. 356 sub. 602 ctg. A10 vani 4 importo stimato euro 50.000

QUERCIANELLA (3 immobili)

Via del Littorale 332, locali locati, fg. 89 part. 170 sub. 602 ctg. B4 mc.225 importo stimato euro 35.000

Via del Littorale 332, locali liberi, fg. 89 part. 170 sub. 603 ctg. B4 mc.280 importo stimato euro 35.000

Via del Littorale 332, locali liberi, fg. 89 part. 170 sub. 604 ctg. B4 mc.193 importo stimato euro 25.000