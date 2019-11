Home

Cronaca

Salute e Benessere

USL: Prevenzione del diabete, domenica a Livorno la camminata “abbassa-glicemia”

Salute e Benessere

23 novembre 2019

USL: Prevenzione del diabete, domenica a Livorno la camminata “abbassa-glicemia”

LIVORNO, 23 novembre 2019 – Domenica 24 novembre si terrà, come evento in programma all’interno della decima edizione della campagna “Forse non sai che…” per la prevenzione e sensibilizzazione sulla tematica del diabete, una camminata lungomare organizzata in collaborazione con l’associazione Nordic Walking – Livorno.

L’appuntamento, aperto a tutti, è fissato per le 10 al monumento al Marinaio sul viale Italia per una camminata collettiva che terminerà al Gazebo della Terrazza Mascagni. L’evento è voluto per ricordare l’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione visto che una passeggiata di dieci minuti dopo colazione, pranzo e cena fa scendere la glicemia e i livelli di zucchero nel sangue del 12 per cento.

Il diabete è una patologia emergente che colpisce indistintamente e spesso senza sintomi anziani, ma anche persone giovani e addirittura bambini. Per ovviare a questa diffusione è fondamentale intraprendere una lotta a tutto campo sul versante della prevenzione e della cura. Per questo fino al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì le farmacie comunali e private saranno a disposizione per valutare il “rischio diabete” con misurazione della glicemia e controllo della pressione arteriosa.

Forse non sai che ….é patrocinata dal Comune di Livorno, e promossa dalla Area Diabetologica della Azienda USL Toscana nord ovest diretta da Graziano Di Cianni, con la collaborazione delle associazioni di pazienti Agdal e Agd, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Ordine dei Medici, Ordine dei Farmacisti, Federfarma, FarmaLi , dai Club di servizio Lions, Rotary e Leo, dai media partners Telegranducato TV, Il Tirreno, La Nazione e il contributo organizzativo dell’associazione Cerchio Blu presieduta da Paolo Mori Ubaldini.