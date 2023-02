Home

20 Febbraio 2023

Uso di droghe e abuso di alcool, i controlli dei carabinieri a Cecina

Cecina (Livorno) 20 febbraio 2023

I Carabinieri della Compagnia di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, anche in orario serale e notturno, disposti dal Comando Provinciale di Livorno, coerentemente con le linee strategiche della Prefettura, hanno eseguito un servizio a largo raggio, con il coinvolgimento di numerose pattuglie, finalizzato alla sicurezza stradale ed al controllo degli esercizi pubblici con particolare riguardo alla prevenzione e repressione dell’uso di droghe e dell’abuso di alcool.

Nell’ambito dell’attività sono stati controllati 5 esercizi pubblici e diversi luoghi di ritrovo notturno di giovani e sono state identificate 80 persone e 50 veicoli.

Nel corso del servizio sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria labronica – ai sensi dell’art.186 del Codice della Strada – due persone sorprese alla guida dei propri veicoli in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Ai trasgressori è stata immediatamente ritirata la patente di guida ed in un caso si è proceduto al sequestro del mezzo di trasporto poiché il tasso alcolemico, rilevato con apposita strumentazione in uso alle pattuglie dell’Arma, è risultato 2,68 gr/l, più di 5 volte il limite consentito che è 0,49 gr/l, un livello di concentrazione alcolica pericoloso non solo per la guida ma anche per potenziali rischi per la salute. Molto elevato anche il tasso dell’altro guidatore sanzionato, 1,51 gr/l.

Elevata un’ulteriore sanzione amministrativa ad un neo patentato che perdeva il controllo del proprio veicolo e terminava la marcia contro un muro; al giovane, sottoposto ad accertamento etilometrico, è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 0,47g/l.

Nel corso dei controlli antidroga venivano segnalati alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale, 3 giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 5 grammi con contestuale ritiro, per colui che era alla guida, della patente.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per varie infrazioni al C.d.S. per circa 1.000 euro.

