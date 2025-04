Home

Rosignano: uso irregolare di telecamere nell’attività, denunciato e multato titolare asiatico

23 Aprile 2025

Rosignano (Livorno) 23 aprile 2025

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, reparto speciale dell’Arma che opera in stretta sinergia con il Comando Provinciale di Livorno, hanno svolto alcune ispezioni in varie attività commerciali del territorio.

In una di queste, un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti operativo nell’area del comune di Rosignano Marittimo, è stata rilevata una irregolarità consistente nell’installazione di impianti audiovisivi che sarebbero risultati potenzialmente utilizzabili in attività di controllo e sorveglianza verso i dipendenti, in violazione dello Statuto dei Lavoratori.

Tutto ciò ha comportato per l’esercente, un uomo oltre la trentina asiatico, oltre al deferimento in stato di libertà, anche l’elevazione di ammende per un importo ammontante a circa 400 euro.

La campagna di controlli congiunti da parte dell’Arma territoriale con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Livorno proseguirà su tutto il territorio provinciale e rientra in una più ampia strategia dell’Arma dei Carabinieri tesa alla tutela dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro.