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Utilizzo illegale di telecamere e altre irregolarità, denunciato titolare di sala slot

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7 Aprile 2026

Utilizzo illegale di telecamere e altre irregolarità, denunciato titolare di sala slot

Livorno 7 aprile 2026 Utilizzo illegale di telecamere e altre irregolarità, denunciato titolare di sala slot

Nell’ambito della campagna dei controlli agli esercizi pubblici ubicati nel territorio della provincia per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela dei lavoratori, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno (comparto di specialità dell’Arma che opera in stretta sinergia con il Comando Provinciale di Livorno) insieme ai colleghi del Comando Stazione di Campiglia Marittima, hanno svolto alcune ispezioni in varie attività commerciali e di svago del territorio.

In particolare all’esito di un controllo eseguito nel comune di Campiglia Marittima a carico di una ditta operante nel settore delle sale giochi “slot machine” e scommesse attiva in località Venturina Terme, sono state accertate irregolarità per aver installato impianti audiovisivi che, in violazione della vigente norma, sarebbero stati utilizzati per il controllo a distanza dei dipendenti, laddove la legge lo consente solo per esigenze organizzative, produttive e/o di sicurezza.

Non solo, ma nel corso del controllo è emerso il mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei lavoratori, adempimento obbligatorio da parte del titolare secondo la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’art. 37 del D. Lgs. 81 del 2008 e che rientra tra i doveri di “formazione, informazione e addestramento”.

Le irregolarità sono state contestate al socio accomandatario dell’impresa in questione che è stato deferito alla Procura della Repubblica di Livorno nonché sanzionato con un’ammenda di oltre 2.200 euro. I controlli a tutela dei lavoratori e per la sicurezza sui luoghi di lavoro proseguiranno sia in città che in provincia.