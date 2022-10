Home

Va a comprare una bottiglia d’acqua, viene arrestato per evasione

Cronaca

3 Ottobre 2022

Livorno 3 ottobre 2022

Nel corso di un servizio perlustrativo notturno, i Carabinieri della Stazione di Montenero, allertati dalla Centrale Operativa per un allarme, sono giunti tempestivamente sul posto e hanno sorpreso un uomo ai domiciliari con braccialetto elettronico mentre faceva rientro presso la propria abitazione, da dove non si sarebbe potuto allontanare, e lo hanno arrestato in flagranza.

Così un 41enne italiano, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con vigilanza elettronica (c.d. braccialetto elettronico), si è reso responsabile del reato di evasione.

Il detenuto ai domiciliari si sarebbe giustificato dicendo ero andato ad acquistare una bottiglia d’acqua.

Per l’uomo, noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, da ultimo furto di biciclette, al termine dell’udienza di convalida, è stato nuovamente tradotto agli arresti domiciliari.

