Home

Cronaca

Va a prendere il nipote in questura e finisce in carcere a Sollicciano

Cronaca

22 Settembre 2021

Va a prendere il nipote in questura e finisce in carcere a Sollicciano

Livorno 22 settembre 2021

Zia Va a prendere il nipote 13enne in questura e viene arrestata

Il fatto è avvenuto ieri, la Polizia aveva fermato un 13enne in possesdo di cacviaviti intento ad entrare in un condominio in viale Alfieri

il minore era stato portato negli uffici della Questura e dopo le prassi di rito veniva contattato il padre per affidargli il minore.

Il padre del ragazzino tredicenne, invitato negli Uffici della Squadra Mobile per l’affidamento, si rifiutava di andare a prendere il figlio, e mandanda al suo posto una zia materna.

La donna, presentatasi negli Uffici della Questura di via Fiume durante la serata, veniva controllata ai terminali di polizia prima dell’affidamento del minore.

Dai controlli al terminale, la donna risultava però destinataria di una custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Oristano, per furti in appartamento consumati in quella provincia.

A seguito della custodia cautelare la donna veniva pertanto tratta in arresto, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e associata presso il carcere “Sollicciano” di Firenze.

Il minore infraquattordicenne veniva così accompagnato ed affidato a una casa-famiglia della provincia di Pisa.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin