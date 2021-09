Home

Cronaca

Va a scuola con 20 dosi negli slip, denunciato minore

Cronaca

25 Settembre 2021

Va a scuola con 20 dosi negli slip, denunciato minore

Livorno 26 settembre 2021

Riapertura delle scuole, servizi di prevenzione e controllo nei pressi degli istituti scolastici . Operazione” SCUOLE SICURE “ . La Squadra Mobile denuncia un minorenne.

In concomitanza con la riapertura delle scuole in presenza , la Questura di Livorno , in ottemperanza alle indicazioni ministeriali che prevedono la realizzazione di una specifica attività di prevenzione a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici – denominata appunto operazione “SCUOLE SICURE”- ha già posto in essere incisivi servizi di controllo del territorio volti ad arginare tale fenomeno .

I risultati non si sono fatti attendere, tant’è che i predetti servizi coordinati dalla Questura, con la partecipazione anche di altre FF.OO tra le quali la Guardia di Finanza con l’ importante ausilio della rispettiva unità cinofila, hanno avuto esito positivo portando alla denuncia in s.l. di un minorenne che nella mattina di ieri è stato trovato in possesso di 20 dosi, già confezionate singolarmente, di sostanza stupefacente del tipo hashsish.

Il servizio della Squadra Mobile della Polizia di Stato, coadiuvata anche in questa occasione da una unità cinofila della Guardia di Finanza addestrata per la ricerca di droga, è iniziato a ridosso dell’ingresso degli studenti , nei pressi dell’entrata di un istituto superiore cittadino. Durante il controllo effettuato all’esterno del plesso scolastico, l’attenzione degli operatori è stata attratta da un gruppetto di studenti che si stavano approssimando verso l’ingresso della scuola. Subito il cane antidroga ha segnalato uno di essi, trovato poi in possesso di una busta di plastica celata all’interno degli slip, contenente le 20 dosi di hashish pronte per la cessione.

Lo studente veniva sottoposto a perquisizione personale e domiciliare senza rinvenire altro stupefacente.

Accompagnato negli Uffici della Squadra Mobile, veniva indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e riaffidato ai genitori.

Proprio partendo dalla consapevolezza della necessità di avviare strutturate campagne di prevenzione negli istituti scolastici , nella mattinata del 30 settembre p.v. , si terrà la prima riunione di coordinamento e di pianificazione degli interventi nelle scuole inerenti al progetto #sceglilastradagiusta# , avviato il 23 maggio 2021 nella sua 1^ tappa e proseguito il 16 settembre u.s. nell’evento dedicato al quinto anniversario della morte dell’Ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

La predetta riunione avrà lo scopo di individuare dei momenti di studio ed approfondimento, attraverso il coinvolgimento dei ragazzi in incontri con rappresentanti della magistratura, con personale ospedaliero, rappresentanti dello sport e del mondo della disabilità , con la Polizia Postale, creando cosi un importante supporto per giovani, famiglie ed educatori.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin