Va al Penny con lo scooter rubato e tenta di impossessarsi di due phon, arrestato

Cronaca

4 Febbraio 2022

Livorno 4 febbraio 2022

Nel pomeriggio di ieri, la Sezione Radiomobile ha arrestato per furto aggravato un 25enne nordafricano, già conosciuto alle Forze dell’Ordine.

Il giovane, in giro per Livorno a bordo di un motorino rubato, (immediatamente restituito all’avente diritto), nel pomeriggio di ieri si è introdotto all’interno del Penny Market di Via Mastacchi.

Una volta all’interno del supermercato ha spaccato scatole e sigilli di garanzia di due asciugacapelli, tentando di impossessarsene e di scappare dall’esercizio.

Il tempestivo intervento degli uomini dell’Arma ha permesso di fermare l’uomo

Il 25enne, una volta espletate le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori determinazioni dell’autorità giudiziaria..

All’arresto per il furto si è aggiunta la denuncia per ricettazione, a causa del possesso del motorino rubato.

