Home

Cronaca

Va al supermercato con scooter rubato e preleva 4 bottiglie di alcolici, denunciato un 40enne

Cronaca

8 Maggio 2023

Va al supermercato con scooter rubato e preleva 4 bottiglie di alcolici, denunciato un 40enne

Livorno 8 maggio 2023

I Carabinieri della Stazione Livorno Porto hanno denunciato in stato di libertà un livornese di 40 anni, già noto per altri reati, poiché gravemente indiziato di furto e ricettazione.

L’uomo si è recato in un supermercato in zona di Ardenza dove, come un normale cliente, si è aggirato tra gli scaffali dai quali ha prelevato 4 bottiglie di liquore e le ha occultate sotto i vestiti.

Poco prima di allontanarsi è stato notato e fermato da personale della vigilanza che ha immediatamente allertato i Carabinieri.

Vistosi scoperto, l’uomo non ha potuto far altro che restituire la merce, immediatamente riconsegnata al responsabile negozio.

I militari intervenuti hanno però proseguito negli accertamenti verificando che il 40enne aveva raggiunto l’esercizio commerciale con un motociclo risultato oggetto di furto sul quale, probabilmente nel tentativo di sviare eventuali accertamenti, era stata apposta una targa riconducibile ad un altro motoveicolo anche questa oggetto di furto.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari ed il 40nne dovrà rispondere all’AG di Livorno dei reati di furto aggravato e ricettazione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin