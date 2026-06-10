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Cronaca

Va’ dove ti porta il bus, gli alunni della Scuola XI Maggio esplorano Livorno in autobus

Cronaca

10 Giugno 2026

Va’ dove ti porta il bus, gli alunni della Scuola XI Maggio esplorano Livorno in autobus

LIVORNO, 10 GIUGNO 2026 Va’ dove ti porta il bus, gli alunni della Scuola XI Maggio esplorano Livorno in autobus

La prima A della Scuola XI Maggio di Livorno ha partecipato al progetto di at-autolinee toscane “Va’ dove ti porta il bus”, rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime della secondaria di primo grado, realizzato con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Nell’anno scolastico 2025/2026, il progetto ha coinvolto circa 2.000 alunni e 96 classi in tutta la regione.

Va’ dove ti porta il bus ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il trasporto pubblico come scelta, per incoraggiare stili di vita sostenibili e per generare un impatto culturale, influenzando comportamenti e abitudini fin dall’infanzia.

Il progetto

“Va’ dove ti porta il bus” si sviluppa in tre fasi: il primo incontro in classe è incentrato sui vantaggi dell’autobus rispetto all’auto privata, in termini di salute, sicurezza, socialità, sostenibilità, con attenzione all’impatto ambientale e alle regole di comportamento a bordo. Nel secondo incontro gli alunni fanno un’uscita in città con un autobus di linea per mettere in pratica quanto appreso e osservare i luoghi da una nuova prospettiva. Il terzo incontro si svolge in classe con un lavoro in piccoli gruppi che prevede la produzione di disegni e testi descrittivi su monumenti e luoghi d’interesse visitati, unendo osservazione e creatività. I disegni diventano poi le immagini dei pendini esposte nei bus di at.

Viaggio in bus

Partita da piazza Fioravanti, la classe, accompagnata dall’insegnante Elena Bartoli, ha viaggiato a bordo dell’autobus 5, non senza prima la distribuzione dei biglietti da obliterare sul mezzo: direzione via Grande. Dal finestrino lo sguardo si è aperto sulla città posandosi sul Museo di Storia Naturale, Villa Fabbricotti, su luoghi d’interesse come il Cantiere navale Luigi Orlando e ancora la Chiesa della Santissima Trinità in borgo dei Cappuccini. Da via Grande la passeggiata è proseguita a piedi per osservare le Fontane del Tacca dei “Mostri Marini”, il gruppo scultoreo del monumento Quattro Mori e il porto di Livorno insieme alla Fortezza Vecchia. E ancora il monumento di Vittorio Emanuele II in piazza dell’Unità.

“Durante gli incontri gli alunni si sono dimostrati molto partecipi e attenti, hanno fatto domande e si sono interessati alle varie fasi del progetto. Inoltre, l’esperienza è stata molto formativa per i ragazzi che si approcceranno all’utilizzo dell’autobus con maggiore consapevolezza” ha sottolineato l’insegnante.

A tutti gli studenti partecipanti, autolinee toscane ha consegnato un attestato di partecipazione. I lavori delle classi saranno selezionati e affissi nelle prossime settimane ai corrimani dei bus cittadini all’interno di pendini.