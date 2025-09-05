Home

5 settembre 2025 Vacanze in Toscana con i bambini: le idee oltre al mare

La Toscana è una delle mete più apprezzate dalle famiglie con bambini alla ricerca di idee per le vacanze.

I motivi dietro al suo successo, che continua man mano che passano gli anni, sono molteplici. Tra questi è possibile chiamare in causa l’oggettiva ricchezza artistica e culturale, per non parlare delle numerose alternative per chi ama il mare e degli scenari naturali di bellezza impareggiabile nell’entroterra.

Buona cucina, accoglienza calorosa, storia senza eguali: la Toscana ha davvero tutto quello che serve per trascorrere una vacanza indimenticabile in famiglia.

Il mare è senza dubbio una delle principali alternative che vengono in mente, e la cosa non deve sorprendere: la Toscana, infatti, è caratterizzata da numerose spiagge attrezzate con servizi di ottimo livello e acqua pulita.

Non mancano pure le spiagge libere agevolmente raggiungibili.

Chi, per una volta, vuole provare ad andare oltre a tutto questo e scegliere una vacanza diversa dalla solita routine spiaggia-casa o albergo, ha comunque a disposizione diverse opzioni.

Ne vediamo alcune tra le più interessanti nelle prossime righe!

Escursioni in ebike

Le escursioni in ebike, che si possono vivere anche in gruppi numerosi, rappresentano un’alternativa fantastica per scoprire le bellezze della Toscana.

Si tratta di una soluzione che si presta molto bene alle esigenze delle famiglie in vacanza con i bambini in quanto il mezzo sopra citato – disponibile anche per i più piccoli – permette di fare movimento fisico senza eccedere nella fatica.

Altro aspetto positivo importante: la bici elettrica è un’alleata della sostenibilità. Scegliendola al posto dell’auto, si riducono di circa il 30% le emissioni di gas nell’aria.

Le escursioni interessanti che si possono fare sono diverse. Per citarne una tra le più affascinanti, ricordiamo il percorso Tuscany ebike Livorno-Pisa , grazie al quale è possibile avviare i più piccoli alla conoscenza delle bellezze di una delle città simbolo della Toscana e della storia d’Italia in generale, ossia Pisa.

Le realtà che propongono questo e altri itinerari mettono anche a disposizione guide esperte, grazie alle quali si hanno tutte le certezze in merito alla sicurezza e alla possibilità di apprezzare le vere bellezze delle zone visitate.

Qualche giorno in fattoria

La bellezza naturale della Toscana è un’alleata speciale non solo quando si tratta di rigenerare mente e corpo, ma anche quando, bambini al seguito, si ha intenzione di far passare loro qualche giorno in un contesto che unisca divertimento e formazione.

Perfette a tal proposito sono le fattorie didattiche, dislocate su tutto il territorio regionale. Basta davvero cercare su Google per trovare quella che ispira maggiormente e prenotare.

Le attività che i piccoli possono vivere sono diverse: si va dall’orticoltura fino alla gestione di piccoli compiti fondamentali per il benessere animale.

Tutta la famiglia a cavallo

Un modo diverso dalla giornata al mare classica per passare il tempo quando si è in vacanza in Toscana con la famiglia è la passeggiata a cavallo.

Ancora una volta, protagonisti assoluti dell’esperienza sono i panorami meravigliosi che caratterizzano questa terra.

Quali sono le zone da prendere in considerazione? Particolarmente affascinante – si tratta di un paesaggio unico al mondo – è la zona delle Crete Senesi.

Colline dalle forme morbide, che ricordano, al primo sguardo, le onde sterminate dell’oceano, si estendono a perdita d’occhio e si prestano molto bene alle esigenze e ai desideri di chi ama passeggiare a cavallo.

Tra i percorsi più apprezzati rientrano gli itinerari che partono dalla zona di Buonconvento.

Ovviamente è sempre importante scegliere, per la passeggiata, realtà affidabili e serie, in grado di garantire, grazie alla professionalità dei loro istruttori, il massimo della sicurezza a tutta la famiglia.

