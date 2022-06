Home

Vacanze, ritiro passaporti, cambiano gli orari e aumentano gli appuntamenti giornalieri

23 Giugno 2022

Vacanze, ritiro passaporti, cambiano gli orari e aumentano gli appuntamenti giornalieri

Livorno 23 giugno 2022

Nel quadro di una necessaria riorganizzazione gestionale, sempre rivolta a migliorare la qualità del servizio all’utenza; l’Ufficio Passaporti della Questura di Livorno comunica che:

dal giorno 1° Luglio p.v. verrà considerevolmente ampliata, fino ad un massimo di n. 27 appuntamenti giornalieri, la piattaforma denominata AGENDA ONLINE, accessibile attraverso il sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it.

Tale sistema, in linea con le procedure indicate dal Ministero dell’Interno e con le modalità seguite dalle altre Questure e Commissariati di P.S. delegati, permetterà al cittadino di prenotare il proprio appuntamento consultando i giorni e gli orari disponibili, senza quindi doversi recare direttamente all’Ufficio di viale Boccaccio, ove si presenterà solo dopo la registrazione via web della prenotazione.

Inoltre, con l’inserimento dei propri dati richiesti dal sistema telematico, si andranno a ridurre anche i tempi di presentazione dell’istanza, dando quindi la possibilità di soddisfare un maggior numero di utenti.

Si ricorda che l’accesso all’AGENDA ONLINE è consentito solo ai possessori di SPID (sistema pubblico di identità digitale) ovvero di CIE (carta d’identità elettronica) pertanto, i cittadini che ne sono sprovvisti potranno chiedere un appuntamento per la presentazione dell’istanza, inoltrando una specifica richiesta a mezzo pec all’indirizzo uffpassaporti.li@pecps.poliziadistato.it. Gli incaricati provvederanno a concordare con gli utenti la prima data disponibile.

Sul sito web www.poliziadistato.it, in fondo alla pagina, sotto la voce “Per il cittadino”, è riportato il link “passaporto” attraverso il quale è possibile ricavare tutte le informazioni necessaria per ogni casistica, nonché l’elenco della documentazione da presentare.

Infine, si rammenta che contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero n. 0586/235562 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, è possibile ricevere tutte le informazioni riguardo i documenti di espatrio.

GIORNI e ORARI di apertura dell’Ufficio Passaporti:

– tutti i giorni feriali, dalle 8.30 alle 13.00: esclusivamente tramite appuntamento on line:

– mercoledì e giovedì, dalle 14,30 alle 17,30, solo per la consegna dei documenti di espatrio.

