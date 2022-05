Home

Cronaca

Vaccaro e Di Liberti (Lega): “Dotare di taser anche la Polizia Municipale, Salvetti avvii la sperimentazione a Livorno”

Cronaca

13 Maggio 2022

Vaccaro e Di Liberti (Lega): “Dotare di taser anche la Polizia Municipale, Salvetti avvii la sperimentazione a Livorno”

Livorno 13 maggio 2022

“Dotare di taser (pistola elettrica) anche la Polizia Municipale”. I consiglieri comunali Vaccaro e Di Liberti (Lega): “Chiederemo al sindaco di avviare la sperimentazione anche a Livorno, per dotare di taser gli agenti della Polizia Locale”.

“Negli ultimi anni a Livorno è cresciuto il clima d’insicurezza e sono diventate più frequenti le occasioni di pericolo per i pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni.

Numerosi agenti della Polizia municipale sono stati aggrediti senza che abbiano potuto utilizzare gli strumenti di autodifesa in dotazione, per cautela verso se stessi e gli altri.

Per questo motivo il decreto legge 113/2018 ha consentito alle Amministrazioni locali, di dotare la propria Polizia, previa specifica formazione, dell’arma elettrica nota col termine “taser”.

Formalizzeremo al Sindaco, dunque, la proposta d’avviare la sperimentazione al fine d’assegnare anche alla nostra Polizia Municipale questi strumenti di autodifesa, utili a contenere i soggetti pericolosi, evitando ai nostri agenti, oltre che ai cittadini sciaguratamente coinvolti, di rischiar la pelle nelle situazione più disperate.

In questi anni Ia Polizia locale assume un ruolo sempre più decisivo nel mantenimento dell’ordine pubblico ed il taser, nelle realtà in cui è stato sperimentato, si è dimostrato un valido strumento di deterrenza, evitando le colluttazioni e gli strascichi penali per presunti eccessi di difesa.

Il quadro normativo prevede la sperimentazione di sei mesi condotta da due agenti e la successiva adozione, da parte dell’Amministrazione, di un Regolamento per definire in massima sicurezza l’utilizzo del dispositivo.

Terminata la sperimentazione, l’uso potrà essere esteso a tutti, previo idoneo addestramento.

Con la nostra proposta che il Sindaco, speriamo, vorrà accogliere avviando la stesura del Regolamento, anche a Livorno i reparti operativi della Polizia Municipale, impiegati per la repressione dei fenomeni di microcriminalità, potranno avvalersi di un importante strumento di difesa e di deterrenza, allo scopo di rendere la città più sicura.”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin