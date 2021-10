Home

8 Ottobre 2021

Vaccaro (Lega): “100mila euro per finanziare eventi seguiti da poche persone”

“Dal Comune una vetrina celebrativa che calpesta le vere emergenze della città”

Livorno 8 ottobre 2021

Costanza Vaccaro:

“Prima sono andati a diritto per riaprire inutilmente alle corse l’ippodromo, con un insensato investimento scaturito da una bizza del sindaco. Adesso hanno sprecato altri centomila euro per finanziare un progetto culturale che di fatto è stato una vetrina celebrativa disertata dal grande pubblico.

Stiamo parlando di “Hangar Creativi”, rassegna di conferenze, dibattiti e iniziative specifiche per i giovani, promossa dal Comune di Livorno sia nell’ex deposito Atl sia al Padiglione Italia alla “17ma Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia”.

Belle premesse, ma nessun risultato di fatto. Al capannone di via Meyer è stata data sostanzialmente una ripulita e niente di più. Di pubblico, nei circa dieci eventi che ho contato, c’erano pochissime persone in sala, con decine di posti vuoti. E poi i giovani: Assessore Viviani, quanti hanno partecipato a questi eventi? Dalle immagini viste in foto erano ben pochi.

Mi chiedo allora quale sia stato il ritorno effettivo per Livorno. Ce lo potete quantificare nei numeri?

A fronte di questa operazione del Comune risultata inefficace – se non del tutto autoreferenziale – sono stati consumati 100mila preziosissimi euro che potevano essere investiti per iniziare a riqualificare una parte dei portici della via Grande e l’area mercatale, vero polmone dell’economia locale.

