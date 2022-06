Home

29 Giugno 2022

Vaccaro (Lega): “Più democrazia nel partito, congresso subito a Livorno per eleggere maggioranza interna”

Livorno 29 giugno 2022

Maretta nella Lega? Vaccaro e Di Liberti, commentano i risultati delle elezioni amministrative in Toscana e mettono in luce il risultato al di sotto delle aspettative ottenuto dalla Lega.

Partendo da questo dato, Costanza Vaccaro, tocca il nocciolo della politica locale del partito e chiede il rispetto delle regole e democrazia interna

Per la rappresentante leghista, le scelte dei rappresentanti politici devono venire dal basso, dal territorio e non magari imposte dall’alto. Solo in questo modo il partito a livello locale potrà rafforzare il rapporto con i cittadini.

“Le scelte devono essere legittimate dal basso e non imposte dall’alto. Non si capisce come mai a Livorno non si apra la stagione congressuale, non ci lascino svolgere le elezioni dei nostri organi di maggioranza interna”.

Lo dichiara Costanza Vaccaro che prosegue:

“Il 70 % dei militanti della Lega di Livorno ha chiesto più volte lo svolgimento del congresso per eleggere democraticamente i propri organi interni ma dal livello provinciale, nessuna risposta

Noi oggi chiediamo ufficialmente il congresso perchè non vorremo che qualcheduno mettesse in atto delle operazioni poco nobili come quella di rinviare il congresso di Livorno in attesa di trovare nuovi militanti (persone mai viste) per provare a ribaltare gli esiti congressuali”

