18 Febbraio 2022

Vaccaro (Lega): "Referendum, grazie a tutti i militanti che ci hanno creduto e ai cittadini che li hanno sostenuti"

Livorno 18 febbraio 2022

Livorno 18 febbraio 2022

“Referendum, grazie a tutti i militanti che ci hanno creduto e ai cittadini che li hanno sostenuti”.

Vaccaro (Lega): “In migliaia quest’estate al nostro gazebo hanno firmato per una battaglia di civiltà e partecipazione”.

“Ci tengo particolarmente a ringraziare i militanti della Lega che durante la scorsa estate non si sono mai risparmiati e i livornesi, che a migliaia sono venuti a firmare ai nostri gazebo, dando il loro importante e decisivo contributo.

Cittadini di diversa estrazione politica, che hanno creduto in una battaglia di civiltà e partecipazione democratica.

Un impegno, anche quello proveniente da Livorno, che ha portato all’ammissibilità di cinque quesiti referendari su un tema chiave come quello della Giustizia.

La legge Severino, il Csm, la separazione delle carriere dei magistrati, i limiti al cautelare e il voto nei consigli giudiziari sono correttamente quello che il nostro leader Matteo Salvini ha definito una “prima grande e unica Riforma della Giustizia attesa da decenni”.

La raccolta delle firme – anche a Livorno – ha dimostrato come pur nelle specificità e negli indirizzi di ciascun sentire politico, si possa trovare una grande convergenza sui temi più importanti e sulle riforme che riguardano le basi della vita civile.

I nostri gazebo non sono infatti solo un luogo fisico dove svolgere attività legate al partito, ma sono in primis uno dei tanti modi per confrontarci coi cittadini, ascoltarli e trarne aspetti da approfondire e diritti da tutelare.

Con l’arrivo della bella stagione saremo sempre più presenti coi gazebo, ma i nostri canali tradizionali son sempre pronti all’ascolto di problemi e suggerimenti per migliorare la nostra città”.

Costanza Vaccaro

Commissario sezione Lega di Livorno

