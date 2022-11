Home

Vaccaro: “Taser no per scelta politica, anteporre la sicurezza dei malviventi a quella degli agenti, a me pare follia” (Video)

25 Novembre 2022

Livorno 25 novembre 2022

Il 23 novembre scrivevamo sulle pagine web di LivornoPress: Salvetti dice no al taser: “Non glielo vogliamo dare è una scelta politica”

La consigliera comunale del gruppo misto, in sesta commissione ha presentato un atto con il quale si richiedeva che fosse fornito il taser in via sperimentale anche alla polizia municipale di Livorno

La proposta però non è stata accolta dall’attuale Amministrazione comunale. Il Sindaco Luca Salvetti durante il suo intervento ha premesso che “E’ una scelta politica, noi non glielo vogliamo dare”

La consigliera comunale del Gruppo Misto Costanza Vaccaro firmataria dell’atto, risponde così a quanto affermato dal sindaco Salvetti:

“Anteporre la sicurezza dei malvivente a quella degli agenti, a me pare follia. Chiediamo la convocazione in commissione delle sigle sindacali sperando che questi operatori della sicurezza che ogni giorno rischiano la loro vita sulle strade, siano più brevi di noi a convincere il sindaco a mettere da parte una scelta politica per privilegiare la loro salvaguardia”

