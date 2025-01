Home

“Vaccinare i sani, reprimere i liberi: l’emergenza perenne” sabato incontro col giornalista Max Del Papa

16 Gennaio 2025

Livorno 16 gennaio 2025 “Vaccinare i sani, reprimere i liberi: l’emergenza perenne” sabato incontro col giornalista Max Del Papa

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla presentazione del libro: Per il tempo che resta di Max Del Papa, organizzata da Libertà Livorno presso il suo Centro in Borgo Cappuccini 25, il 18 gennaio 2025, alle ore 18,00

“Avete garantito, convinto, mentito, ingannato. Ci avete mandato al macello sorridenti, speranzosi, e adesso noi moriamo. Adesso arranchiamo su carrozzine, su stampelle. Sulla nostra stanchezza di vittime innocenti. Noi non guariamo.”

Max Del Papa è stato giornalista per il Resto del Carlino, il Messaggero e varie altre testate, cartacee e non; è anche uno scrittore prolifico, con oltre 20 libri all’attivo, di cui molti ebook (“così Greta è contenta”) dice lui. È divertente, tagliente, sa far commuovere e incazzare; insomma si emoziona e sa far emozionare (che non è poco).

Avremo il piacere di dialogarci nell’incontro in locandina, che vuole essere anche un punto di raccordo tra il mondo di chi ha usato il “vaccino” (e a lui ha provocato il cancro) e chi no. Che in realtà sono lo stesso mondo, sdoppiato ad arte dall’elite per creare un conflitto sociale permanente

Ingresso a offerta libera e consapevole.

A seguire, dalle 20,30 circa, apericena in condivisione (porta un po’ per te e un po’ per gli altri).

Per maggiori informazioni: https://www.libertalivorno.it/ evento/per-il-tempo-che-resta/

