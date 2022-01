Home

“Vaccinarsi, mai! La multa non la pago, la impugno e do battaglia” (Video)

9 Gennaio 2022

Livorno 9 gennaio 2022

La multa non spaventa i #nogreenpass

I 100 euro previsti dallo Stato come sanzione per chi over 50 non si vaccina contro il covid non servono a far cambiare idea a chi non vuole vaccinarsi

Ieri pomeriggio in piazza Grande durante la manifestazione di protesta contro le nuove regole covid le persone intervistate rimangono sulle loro posizioni e non indietreggiano di un centimetro

La posizione è unanime, prima vediamo se e come fanno a scoprire ed inviarmi la cartella esattoriale con la multa, poi se arriva daremo battaglia.

C’è chi dice: non la pago, la strappo, altri sono pronti a denunciare lo Stato per violazione della privacy per aver attinto ai dati sanitari (sensibili) per effettuare una multa ma soprattutto sono pronti a fare ricorso

La video intervista

Carlotta:”Vaccinarsi, mai! La multa non la pago, la impugno e do battaglia”

