Vaccinazioni anti covid19: Sono 84.730 i vaccinati in Italia e 7.282 in Toscana

Cronaca

3 Gennaio 2021

Italia (Livorno) 3 gennaio 2021

Il report dei vaccini anti covid-19 somministrati alla popolazione italiana

Le dosi di vaccino consegnate ad oggi sono 479.700

Oggi, 3 gennaio 2021 alle ore 13 risultano vaccinate 84.730 persone

Le somministrazioni delle 469.950 dosi di vaccino sul tutto il territorio nazionale iniziate il 31 dicembre 2020

Le dosi somministrate, le dosi consegnate e la percentuale suddivisa per regioni

La distribuzione dei vaccini in Italia tra uomini e donne e per fasce di età

La vaccinazione in Toscana

La Toscana ha ricevuto 27.920 dosi di vaccino anti covid19 e le persone vaccinate ad oggi sono 7.282.

Il 26,1% dei vaccini a disposizione è stato somministrato a:

5.075 operatori sanitari e socio sanitari; 2.172 ospiti delle RSA e 35 a personale non sanitario



