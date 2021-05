Home

10 Maggio 2021

Vaccinazioni, l’isola di Capraia è “covid free”

Livorno, 10 maggio 2021

Sono state complessivamente 154 le vaccinazioni anti Covid19 somministrate lo scorso weekend ai residenti in Capraia che sommate alle 66 eseguite il mese scorso rendono di fatto l’isola Covid free.

“La somministrazione, nelle due tornate di vaccinazioni – spiega Cinzia Porrà, direttore della Zona Distretto Livornese – è stata fatta con Pfizer, AstraZeneca e Janssen seguendo i criteri di individuazione utilizzati per tutto il resto del territorio e ribadendo il principio in base al quale tutti i cittadini, ovunque residenti, devono avere uguale diritto alla prestazione.

Con l’occasione vorrei ringraziare il sindaco Maria Ida Bessi per la preziosa collaborazione nell’organizzazione complessiva della campagna vaccinale, il Ministero della Difesa e in particolare la Marina Militare, intervenuta sotto il comando della struttura commissariale nell’ambito della Operazione EOS, per il supporto logistico e tutto il nostro personale che ha dato la propria disponibilità alla vaccinazioni straordinaria sull’isola. Si è trattato di un vero e proprio gioco di squadra senza il quale sarebbe stato molto più complesso portare a termine quanto fatto”

