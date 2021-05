Home

Vaccini: agende aperte per i nati nel 64-65. Le date di prenotazione per i nati dal 66 al 71

12 Maggio 2021

Vaccini per in nati nel 1964 e 1965, agende aperte dalle 16 di oggi 12 maggio

Toscana 12 maggio 2021

Procede l’apertura delle agende per la categoria dei cinquantenni sulla base dell’anno di nascita. Dalle ore 16 di oggi, mercoledì 12 maggio, si apre il portale per i nati nel 1964 e nel 1965.

I 56 e i 57enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale.

Il cronoprogramma dell’apertura delle agende, per completare l’intera fascia anagrafica degli over 50, prevede la calendarizzazione che si riporta di seguito. I dettagli sull’orario di apertura delle agende saranno comunicati giornalmente tramite apposita comunicazione istituzionale.

I nati negli anni 1966 e 1967 (i 55 e 54enni) potranno prenotare sul portale regionale domani giovedì 13 maggio.

I nati negli anni 1968 e 1969 (i 53 e 52enni) potranno prenotare, invece, venerdì 14 maggio.

Infine, per i nati negli anni 1970 e 1971 (ovvero per i 51 e 50enni) le agende saranno aperte sabato 15 maggio.

Le modalità di prenotazione per coloro che rientrano nella cosiddetta categoria 4 (persone con comorbilità ovvero affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, con età compresa tra i 18 e i 50 anni) saranno rese note agli inizi della prossima settimana, appena la Giunta regionale avrà approvato il piano di programmazione attualmente allo studio da parte del Gruppo di lavoro dedicato.

Ricordiamo che il portale è aperto anche per tutti gli operatori sanitari il cui nominativo è stato comunicato correttamente via pec da parte degli ordini professionali e dei datori di lavoro alla Regione Toscana, come previsto dalla disposizioni nazionali (art. 4 del decreto legge 44 del primo aprile).

