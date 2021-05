Home

Boxpress

Vaccini, al via la campagna di massa senza fasce d’età. L’Ema dà ok ai 12-15enni

Boxpress

29 Maggio 2021

Vaccini, al via la campagna di massa senza fasce d’età. L’Ema dà ok ai 12-15enni

Livorno 29 maggio 2021

L’italia dal prossimo 3 giugno avrà la sua campagna vaccinale senza fasce d’età, tutti potranno prenotarsi.

Dall’Ema inoltre c’è l’ok alla vaccinazione dei ragazzi nella fascia compresa tra i 12 e 15 anni

Tra una settimana chiunque, dai dodicenni in su, potrà vaccinarsi.

Il generale Figliuolo è pronto a sbloccare il Piano per gli adolescenti e ad archiviare definitivamente il sistema delle fasce d’età, in parte già violato dagli Open day di varie Regioni.

La campagna vaccinale di massa sarà annunciata a breve da una circolare del Commissario per l’Emergenza; partiranno anche le somministrazioni in diverse aziende e per il siero ai ragazzi è atteso lunedì l’ok dell’Aifa, dopo il sì già annunciato dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) in queste ore

Il Generale Figliuolo per la popolazione di circa 2 milioni e 300 mila giovani (fascia 12-15anni) ha previsto l’iniezione del vaccino di Pfizer

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin