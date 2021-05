Home

2 Maggio 2021

Toscana 2 maggio 2021 – Vaccini Caregiver, al via gli SMS con il codice per prenotare

A partire da domani i familiari/conviventi/caregiver delle persone ad elevata fragilità registrate sul portale, e per i quali è prevista la vaccinazione in base alle tabelle del Ministero della Salute, riceveranno un SMS con il codice a 8 cifre per prenotare il proprio appuntamento.

A comunicarlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

