Vaccini pediatrici arrivati a Careggi e domani, giovedì 16, campagna al via

15 Dicembre 2021

Livorno 15 dicembre 2021

Tutto pronto per l’avvio della campagna di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni da domani, giovedì 16 dicembre in tutta la Toscana.

In occasione della partenza all’interno dell’hub del Mandela Forum di Firenze, il presidente della Regione Eugenio Giani presenterà la nuova campagna coniata dalla Regione per la vaccinazione pediatrica.

L’appuntamento è per domani, giovedì 16 dicembre, alle ore 9.

Con il presidente saranno presenti l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, il direttore della Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese e Daniela Mori di Unicoop Firenze.

Intanto a Careggi sono arrivati gli scatoloni contenenti 90 mila dosi pediatriche di siero Pfizer (Comirnaty) che saranno distribuite agli hub vaccinali delle aziende sanitarie e ai pediatri di famiglia (che li potranno ritirare tramite le farmacie convenzionate).

