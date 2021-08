Home

Vaccino anti covid 12-18enni, accesso libero negli hub. I documenti da portare

12 Agosto 2021

Livorno 12 agosto 2021

Da lunedì 16 agosto la fascia d’età 12-18 anni potrà vaccinarsi anche senza prenotazione.

E’ quanto indicato dal generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza, in una lettera inviata alle Regioni e alle Province Autonome, per dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani, in previsione della riapertura delle scuole e anche dell’avvio della prossima stagione sportiva.

Da lunedì prossimo, dunque, i giovani tra i 12 e i 18 anni di età potranno recarsi senza preventiva prenotazione negli hub di riferimento territoriale, per richiedere la somministrazione della prima dose di vaccino.

I minori interessati dovranno presentarsi a uno qualsiasi dei centri vaccinali aziendali secondo i consueti orari di apertura con documento di identità e tessera sanitaria, accompagnati da entrambi i genitori oppure da uno solo con delega o autocertificazione dell’impossibilità per il secondo genitore di essere presente come da nuovo modulo regionale disponibile sul portale di prenotazione della vaccinazione anti-Covid19 .

