Vaccino fragili e disabili, al via gli sms e le chiamate dalla Regione Toscana

7 Aprile 2021

Estremamente vulnerabili e disabili gravi, al via oltre 56mila sms personalizzati in base alla patologia

Toscana (Livorno), 7 aprile 2021

In base alle raccomandazioni ministeriali del 12 marzo (GU), la Regione Toscana ha attivato modalità diverse per la vaccinazione, per tutti gli estremamente vulnerabili e i disabili gravi, che si sono registrati a oggi sul portale.

I pazienti – che rientrano in patologie come patologia oncologica, malattie autoimmuni- immunodeficienze primitive, malattie neurologiche, trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche, diabete e altre endocrinopatie severe quale morbo di Addison, HIV – vengono presi in carico direttamente da parte della Asl o della Azienda ospedaliero-universitaria o dai cenestremamente vulnerabili e disabili gravitri di riferimento, che già li conoscono e li hanno in cura e saranno contattati telefonicamente entro 15 giorni per la data di prenotazione della vaccinazione.

Oltre 36.000 cittadini NON dovranno, quindi, prenotarsi sul portale.

I pazienti, oltre 20.000, che rientrano nelle patologie, indicate nell’allegato B, hanno invece ricevuto direttamente il codice di prenotazione composto da 8 cifre, che dà loro la possibilità di prenotarsi direttamente sul portale.

Le agende saranno aperte per le giornate dal 9 all’11 aprile e in contemporanea dal 23 al 9 maggio.

