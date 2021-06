Home

Cronaca

Vaccino maturandi e sposi, a breve in Toscana una corsia preferenziale

Cronaca

1 Giugno 2021

Vaccino maturandi e sposi, a breve in Toscana una corsia preferenziale

Livorno 1 giugno 2021

Maturandi e Sposi, la regione Toscana pensa ad una vaccinazione rapida di queste due categorie attraverso canali di prenotazione prioritaria

E’ allo studio da parte del settore Sanità Digitale e Innovazione della Regione Toscana, su richiesta del presidente Eugenio Giani, una modalità di prenotazione in via prioritaria, riservata ai maturandi e ai promessi sposi, che devono convolare a nozze.

A breve, per queste due categorie sarà possibile l’opportunità di prenotare e ricevere in tempi rapidi la somministrazione del vaccino, sempre nel rispetto della normativa anti Covid in vigore.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin