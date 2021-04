Home

Cronaca

Vaccino, Portale aperto per over 70, disponibili 11000 dosi J&J

Cronaca

23 Aprile 2021

Vaccino, Portale aperto per over 70, disponibili 11000 dosi J&J

Vaccino over 70, apre il portale per prenotare il siero Johnson & Johnson

A partire dalle ore 16 di oggi, venerdì 23 aprile, si aprono le agende di prenotazione. Disponibili 11mila dosi J&J

Toscana 23 aprile 2021

Le persone con più di 70 anni, nate tra il 1941 e il 1951, che non hanno ancora compiuto 80 anni e che non si sono ancora vaccinate.

possono prenotare il vaccino monodose Johnson & Johnson a partire dalle ore 16 di oggi, venerdì 23 aprile, sul portale regionale.

Le agende rimarranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili.

Di questa prima nuova fornitura di vaccino anti Convid della Johnson & Johnson sono disponibili 11mila dosi in tutto, arrivate in Toscana nella giornata di ieri e già consegnate alla Asl centro (4.850), alla Nord Ovest (3.650) e alla Sud Est (2.500), per essere somministrate nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 aprile negli hub prescelti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin