2 Ottobre 2023

Vada (Rosignano, Livorno) 2 ottobre 2023 – Vada: a Polveroni occorrono dissuasori di velocità e attraversamenti pedonali, ben segnalati o rialzati

“Diversi cittadini ci hanno segnalato, ed abbiamo constatato personalmente effettuando un sopralluogo, che nel tratto di strada verso Rosignano, tra via Polveroni e Stradone del Lupo, i veicoli usano transitare ad alta velocità, nonostante vige il limite di 50 km/h, indicato nella cartellonistica stradale.

Sull’argomento inviata una lettera al Sindaco per evidenziare la necessità di installre, con urgenza , dei dissuasori di velocità”. Lo dichiara il Coordinatore comunale di Rosignano M.mo di Forza Italia Giacomo Conforti, che sottolinea: “ Al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti, assicurare un maggiore livello di sicurezza e garantire l’incolumità di automobilisti e pedoni ritengo opportuno intervenire subito.

Il rispetto delle norme del Codice della Strada deve rappresentare una priorità per l’amministrazione comunale.

La circostanza che la via risulti decentrata rispetto al centro città non deve in alcun modo indurci ad abbassare la guardia.

Nella stessa strada, inoltre, sono presenti fermate bus in entrambi i lati della carreggiata. A tal proposito sarebbe opportuno valutare la fattibilità dell’istallazione di attraversamenti pedonali, ben segnalati o rialzati”

