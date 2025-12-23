Home

Vada: Armi, soldi e droga, arrestato un 45enne albanese

23 Dicembre 2025

A Vada, frazione del Comune di Rosignano Marittimo (Livorno), i militari della Stazione di Rosignano Solvay ed il NORM di Cecina Hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 45 anni residente nel comune.

L’operazione, scaturita da una perquisizione domiciliare, ha permesso di rinvenire e sequestrare una pistola semiautomatica Sig Sauer risultata rubata a Brescia nel 2024, una pistola Glock clandestina priva di matricola, un revolver Smith & Wesson, munizionamento di vario calibro, circa 393 grammi di ketamina, hashish, un bilancino di precisione e la somma in contanti di oltre 4.000 euro considerata provento di attività illecita.

L’uomo, indagato per detenzione illegale di armi clandestine, munizioni, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato associato presso la Casa Circondariale di Livorno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.