Vada: arrestati due fratelli, avevano centrali di spaccio in casa

11 Marzo 2025

Vada (Rosignano Maritttmo, Livorno) 11 marzo 2025

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina, con la collaborazione dei colleghi delle Stazioni di Cecina e Rosignano Marittimo, hanno arrestato due fratelli, di 29 e 37 anni, entrambi residenti a Vada e già noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’intensificare i controlli, per verificare alcune segnalazioni pervenute dalla cittadinanza in merito e movimenti sospetti di soggetti notati in celeri incontri con avventori apparentemente di passaggio, anche nelle ore notturne, nel comune di Rosignano, i Carabinieri impegnati in servizio esterno, di iniziativa hanno intercettato e fermato i due per un controllo.

L’atteggiamento circospetto adottato alla loro vista, e le circostanze di tempo e luogo, hanno persuaso gli uomini dell’Arma ad approfondire gli accertamenti. Dalla perquisizione personale ma, soprattutto, da quella estesa alle loro abitazioni di Vada, sono emerse delle vere centrali di spaccio.

Presso l’abitazione del maggiore dei due, i carabinieri hanno rinvenuto circa 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, 3 grammi di “cocaina” e 1,5 grammi di marijuana, nonché la somma contante di 2680 euro, verosimile provento di attività illecita.

A casa del fratello minore, invece, erano presenti 52 grammi di hashish e 300 euro in contanti.

Non sono mancati altresì alcuni indicatori, quali materiali di confezionamento e bilancino, che collocherebbero gli indagati in un circuito dello spaccio di sostanze nella zona.