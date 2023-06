Home

27 Giugno 2023

27 Giugno 2023

Vada: campeggio abusivo e oggetti atti ad offendere, multa e denuncia per un 30enne

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 27 giugno 2023 Vada: campeggio abusivo e oggetti atti ad offendere, multa e denuncia per un 30enne

Lo scorso 25 giugno 2023; il personale del Comando della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo è intervenuto in via di Pietrabianca, nei pressi del Punto Azzurro, a seguito di una segnalazione.

L segnalazione è pervenuta alla Centrale Operativa da parte di un bagnino. L’uomo lamentava la presenza, sull’arenile, di un accampamento abusivo nonché l’utilizzo di materiale infiammabile (bombole del gas).

Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato l’occupante di una delle tende, un cittadino italiano di circa 30 anni, notando un martello ed una roncola, rispettivamente di 30 e 40 cm di lunghezza, nella sua disponibilità. Immediatamente recuperati gli oggetti, quest’ultimi venivano sottoposti a sequestro probatorio.

Nei confronti dell’uomo è stato redatto verbale di contestazione per la violazione dell’art. 37 lett. d) del Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo per campeggio su spiaggia libera, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro.

Il soggetto, incensurato, è stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato previsto e punito dall’art. 4 L. 110/1975 (porto di oggetti atti a offendere), che prevede la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 Euro

