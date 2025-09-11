Home

Vada e Castiglioncello, due divieti di balneazione

11 Settembre 2025

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 11 settembre 2025

Questa mattina A.S.A. ha informato l’Amministrazione comunale che, in seguito alle piogge di ieri, si è verificata l’attivazione degli scaricatori di piena della rete fognaria, con rilascio di acque miste in corrispondenza delle stazioni di sollevamento di via Telesio e Caletta.

Per questo motivo che risulta attiva l’esecutività dell’ordinanza gestionale n. 455 del 08/07/2025 con la conseguente chiusura delle aree di balneazione:

– Pungenti, nel tratto di antistante il Lungomare C. Colombo, dalla scalinata di Via Demi al Molo di Caletta;

– Marina di Vada, nel tratto che va dal Fosso La Bucaccia fino al confine con il bagno La Barcaccina.