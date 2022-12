Home

21 Dicembre 2022

Vada (Rosignano, Livorno) 21 dicembre 2022 – Vada invasa dagli ingegneri per la cena di Natale, consegnati i premi per le migliori tesi di laurea ai giovani iscritti (i nomi dei vincitori)

Si è svolto a Vada il consueto appuntamento per gli auguri natalizi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno. Primo appuntamento conviviale per il nuovo Consiglio eletto la scorsa estate. La partecipazione è stata molto sentita, così Vada si è vista popolare , per una sera, da oltre cento ingegneri provenienti da tutta la Provincia, presenti alla cena anche autorità civili e militari.

Nel corso della serata sono stati consegnati i premi per le migliori tesi di laurea dei singoli settori dell’ingegneria ai giovani iscritti neolaureati. A latere della serata è stato altresì premiato l’Ing. Mario Bertodo per i suoi 50 anni di iscrizione all’Ordine. L’evento è stato allietato dall’artista Ottone, che ha intrattenuto gli ingegneri con un monologo sulla storia della vita del noto ingegnere e architetto Angiolo Badaloni.

Ecco i nomi dei vincitori del premio :

Settore civile-ambientale:

Giannini Alice Mazzei Alice Baglini Andrea

Settore industriale:

Picconi Luigi Spagnesi Simone

