11 Dicembre 2022

Vada, multe per sosta selvaggia e un ritiro della patente per guida in stato di ebrezza

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 11 dicembre 2022 – Vada, multe per sosta selvaggia e ritiro della patente per guida in stato di ebrezza

A garanzia di un elevato controllo del territorio e quindi di sicurezza per la cittadinanza, in linea con le direttive strategiche della Prefettura di Livorno in materia di controllo del territorio e prevenzione dei reati; il Comando della Compagnia Carabinieri di Cecina, ha predisposto questo fine settimana, un servizio straordinario di controllo del territorio.

Il controllo ha interessato, nelle ore serali e notturne, il territorio di Rosignano Marittimo ed in particolare la frazione di Vada; caratterizzata dalla presenza di numerosi locali pubblici molto frequentati soprattutto nel fine settimana.

Il servizio che ha visto impegnate le pattuglie per garantire ai cittadini sicurezza e legalità durante le serate della movida.

Durante il servizio sono state sottoposte a controllo 63 persone e 21 autovetture.

Numerosi i controlli mediante l’utilizzo dell’etilometro al fine di salvaguardare l’incolumità degli utenti delle strade della provincia e prevenire tragici incidenti

I militari dell’Arma hanno elevato una contravvenzione ai sensi dell’art. 186, comma 2 lettera b che incrimina la guida di un veicolo con un tasso alcolemico tra un minimo di 0,8 ed un massimo di 1,5 g/l. All’uomo, un 36 enne di origine magrebini oltre alla multa si è visto ritirare immediatamente la patente dai Carabinieri.

Numerose inoltre le contravvenzioni per divieto di sosta nelle vie di Vada, elevate per contrastare la sosta selvaggia che non consente di usufruire in sicurezza delle vie cittadine

