Vada Photo Festival: arriva Massimo Sestini, fotoreporter di fama internazionale per un talk serale

27 Agosto 2023

Rosignano (Livorno) 27 agosto 2023 – Vada Photo Festival: arriva Massimo Sestini, fotoreporter di fama internazionale per un talk serale in compagnia del fotografo Roberto Nencini

Fotoreporter pratese di fama internazionale con una infinità di “avventure” da raccontare, Massimo Sestini è il protagonista di uno dei talk del Vada Photo Festival più attesi. L’appuntamento è per domani, domenica 27 agosto alle 21.30 al Giardino della Torre del Faro a Vada. A presentarlo e dialogare con lui ci sarà il noto fotografo cecinese Roberto Nencini. Giusto un pit stop per Sestini prima di ripartire al seguito della Amerigo Vespucci nel suo meraviglioso giro del mondo.

Massimo Sestini, famoso per le sue spettacolari foto aeree e vincitore nel 2015 del prestigioso premio “World Press Photo” (con una foto scattata dall’elicottero di un barcone di migranti tratto in salvo al largo delle coste libiche durante le operazioni di salvataggio “Mare nostrum”), è stato recentemente scelto dalla Polizia di Stato per realizzare il calendario 2024 con dodici fotografie che accompagneranno i mesi del prossimo anno tra paesaggi mozzafiato e scorci suggestivi tra i più belli d’Italia.

In caso di maltempo l’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà al teatro Ordigno di Vada. Per informazioni e prenotazioni: 0586.788373, pagina Facebook “Vada Photo Festival”, fotovideovada@gmail.com.

