Vada Photo Festival, ecco i vincitori del concorso fotografico e le loro opere

19 Agosto 2023

Vada (Rosignano, Livorno) 18 agosto 2023 – Vada Photo Festival, ecco i vincitori del concorso fotografico e le loro opere

Tutto pronto per il Vada Photo Festival che da domani, sabato 19 agosto, al 9 settembre vedrà mostre, talk con fotografi, workshop, letture portfolio e iniziative per l’infanzia in molte location diverse del territorio. Non solo a Vada (teatro Ordigno, villa Il Casone, piazza Garibaldi, La Barcaccina, Villa Graziani, il giardino del Faro, chiesa di San Leopoldo Re e l’asilo Regina Pacis) ma anche allo spazio Conad a Cecina e al centro culturale Le Creste a Rosignano Solvay.

Nel frattempo sono stati scelti i vincitori del concorso fotografico che quest’anno si è svolto esclusivamente sui social network e che verranno premiati nei giorni del festival: Le giornate di mare di Gessica Passeri per la categoria estate a Vada, Le casette colorate di Francesca Coraci per la categoria il territorio, Le onde blu di Massimiliano Londi per la categoria mare e turismo e La ruota panoramica di Biancamaria Monticelli per la categoria eventi e persone del territorio.

Questo il programma delle tre settimane di eventi dedicati alla fotografia:

LETTURE PORTFOLIO

Il 19 agosto nella sala conferenze del centro culturale Le Creste a Rosignano Solvay. Un momento importante di confronto, incontro e scambio aperto sia ad aspiranti fotografi che a semplici appassionati con Antonella Monzoni, vicedirettrice della rivista “Gente di fotografia”, Eleonora Carlesi, Federico Arcangeli e Valeria Tofanelli.

WORKSHOP

Il 22 agosto allo spazio Conad a Cecina “Foto food” con Andrea Leonardi, il 23 e 24 agosto “Street” al teatro Ordigno con Robbie Mcintosh, il 25 agosto “Wedding” alla Villa Il Casone con Edoardo Agresti e il 26 e 27 agosto “Post-produzione” sempre all’Ordigno con Lorenzo Lessi. Per info e iscrizioni: fotovideovada@gmail.com.

MOSTRE FOTOGRAFICHE

Dal 19 al 29 agosto, eccetto una a settembre curata dall’associazione Efesto alle Creste. Tra queste, ci sarà una residenza d’autore in piazza Garibaldi con Stefano Mirabella che prende spunto dal lavoro e dall’esempio della famiglia Bernini, fotografi vadesi da generazioni che per anni ha raccolto la memoria del paese, una mostra sul wedding (collegata al workshop) sempre con Edoardo Agresti alla Barcaccina, PH (vincitore del premio Umane Tracce) di Michela Mariani alle Creste, “E gli uomini errano, errano…” di Marianne Catzaras all’Ordigno, “Un altro mare” del giovane Flavio Fattorini alla chiesa di San Leopoldo Re e “Mareterno” di Valeria Toffanelli e Lorenzo Catena nella coffee house di Villa Graziani.

TALK CON I FOTOGRAFI

Gli incontri con i fotografi si terranno tutti al giardino della Torre del Faro alle 21.30 eccetto la presentazione del libro Vada Volaterrana “Gli horrea” a cura di Simonetta Menchelli, Marinella Pasquinucci e Paolo Sangriso all’Ordigno il 26 agosto alle 18.30 (introduce la direttrice del museo archeologico di Marittimo Edina Regoli). Sono: “Street” (collegato al workshop) di Federico Arcangeli il 19 agosto, “Reportage” di Enrico Genovesi il 22 agosto, “Wedding e reportage” (collegato sia alla mostra che al workshop) con Edoardo Agresti il 24 agosto, “Giornalismo” con il fotoreporter Massimo Sestini il 27 agosto e l’ultimo il 29 agosto con il naturalista e fotografo vincitore del Wildlife Photographer of the Year Ugo Mellone (collegato alle iniziative per l’infanzia).

INIZIATIVE PER L’INFANZIA

Un laboratorio per bambini in cui potranno vestire i panni di piccoli esploratori. A cura di “Piccolo Lettore Mai Sazio” e del fotografo naturalista Ugo Mellone, è in programma martedì 29 agosto alle ore 16.30 al centro infanzia Regina Pacis di Vada. I bambini impareranno a disegnare mappe e cercare piccoli oggetti nascosti nell’ambiente che li circonda, rispettando la natura e divertendosi con tante piccole scoperte. Per prenotazioni: fotovideovada@gmail.com.

Tutti gli eventi sono organizzati dalla Pro Loco di Vada con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, assessorato al Turismo. Per informazioni e prenotazioni: 0586 788373, pagina Facebook “Vada Photo Festival”, fotovideovada@gmail.com.

