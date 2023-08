Vada Photo Festival, questa sera talk con il fotografo cecinese Enrico Genovesi

Home

22 Agosto 2023

Enrico Genovesi che sarà intervistato dalla giornalista Anna Cecchini

Proseguono al Vada Photo Festival gli incontri serali con i fotografi. L’appuntamento, domani sera martedì 22 agosto alle ore 21.30 al Giardino Torre del Faro, è con il cecinese Enrico Genovesi che sarà intervistato dalla giornalista Anna Cecchini.

Un’occasione per scoprire le sue storie italiane, raccontate andando oltre o al di là dell’urgenza della cronaca. Storie di vita, di luoghi, di persone con un’attenzione forte per il sociale.

Reportage di approfondimento, da “dentro”, dove la narrazione lascia un’impronta importante anche (o in primis) sul fotografo. Esattamente come è accaduto per il suo ultimo progetto, dedicato a Nomadelfia, piccola realtà fondata originariamente nel 1948 nell’ex campo di concentramento di Fossoli da don Zeno Saltini, con lo scopo di dare un papà e una mamma ai bambini abbandonati.

“Un progetto – spiega Genovesi – che ha esplorato tematiche dai valori profondi quali famiglia, accoglienza, fede, sobrietà, giustizia e fraternità.

Al di là della condivisione o meno dal punto di vista religioso, per me è stata una esperienza umana indescrivibile durata 4 anni.

Non è un libro che si sfoglia e basta: oltre alle 72 immagini in bianco e nero, è arricchito dai contributi testuali di Franco Arminio, Giovanna Calvenzi e Sergio Manghi. Un progetto che è diventato realtà grazie a una raccolta fondi on line, andata tra l’altro benissimo, e oggi edito da Crowdbooks publishing”.

Tutti gli eventi del Vada Photo Festival sono organizzati dalla Pro Loco di Vada con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, assessorato al Turismo. Per informazioni e prenotazioni: 0586 788373, pagina Facebook “Vada Photo Festival”, fotovideovada@gmail.com.

