29 Agosto 2023

Vada Photo Festival, ultimo talk serale, protagonista il fotografo naturalista Ugo Mellone

Vada (Rosignano, Livorno) 29 agosto 2023 – Vada Photo Festival, ultimo talk serale, protagonista il fotografo naturalista Ugo Mellone

Fotografo naturalista vincitore nel 2014 del Wildlife Photographer of the Year, Ugo Mellone è il protagonista dell’ultimo talk serale del Vada Photo Festival in programma domani, martedì 29 agosto alle 21.30 al Giardino della Torre del Faro a Vada (in caso di maltempo l’evento si svolgerà al teatro Ordigno di Vada). Il pomeriggio, invece, alle ore 16.30 al centro infanzia Regina Pacis di Vada terrà un laboratorio per bambini tra fotografia, ambiente ed esplorazione a cura di “Piccolo Lettore Mai Sazio”. Un laboratorio in cui i bambini impareranno a disegnare mappe e cercare piccoli oggetti nascosti nell’ambiente che li circonda, rispettando la natura e divertendosi con tante piccole scoperte.

Ugo Mellone è nato a Lecce ma vive in Spagna da oltre 10 anni. Dopo aver studiato come ricercatore il fenomeno delle migrazioni degli uccelli, si è dedicato totalmente alla fotografia. Nel talk, ad ingresso libero, racconterà l’ultimo progetto pubblicato dedicato al deserto del Sahara.

Per informazioni: 0586.788373, pagina Facebook “Vada Photo Festival”, fotovideovada@gmail.com.

