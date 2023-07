Home

Provincia

Vada: rimozione straordinaria alghe, accesso interdetto alle zone degli interventi

Provincia

30 Luglio 2023

Vada: rimozione straordinaria alghe, accesso interdetto alle zone degli interventi

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 30 luglio 2023

Le recenti mareggiate hanno depositato sul litorale di Vada e della Mazzanta grandi quantitativi di alghe.

Al fine di ripristinare la praticabilità delle spiagge, l’Amministrazione Comunale ha programmato alcuni interventi di manutenzione straordinaria

La manutenzione partirà da lunedì 31 luglio (e si svolgerà per i giorni immediatamente successivi), per la rimozione della Posidonia spiaggiata sugli arenili in Loc. Vada- Mazzanta e nei pressi del Porticciolo di Vada.

A causa dei lavori di rimozione, sarà temporaneamente interdetto l’accesso nelle zone in cui vengono svolti gli interventi, per motivi di sicurezza.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin