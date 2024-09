Home

18 Settembre 2024

Vada: sorpresi con la refurtiva dopo il furto appena effettuato, arrestati

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina hanno arrestato in flagranza due nordafricani di 30 e 38 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine e residenti in zona, per furto aggravato.

Nella notte di sabato, una pattuglia dell’Arma di Cecina è intervenuta in piazza Garibaldi a Vada, dopo una segnalazione per rumori sospetti provenienti da un bar/gelateria chiuso al pubblico. Giunti sul posto, i militari hanno individuato due uomini che si stavano allontanando a piedi con un sacchetto in mano. Insospettiti, li hanno fermati per un controllo.

Nel sacchetto hanno trovato tre bottiglie di superalcolici, otto lattine di birra, un lucchetto nuovo e una somma di 64 euro. Data la situazione, i carabinieri hanno verificato rapidamente il locale, scoprendo che i beni erano stati appena rubati. La porta finestra sul retro risultava forzata e a terra era presente una tronchese, probabilmente usata per l’effrazione.

I carabinieri hanno restituito immediatamente la refurtiva e i soldi, riconosciuti dalla titolare come parte del fondo cassa. Hanno poi arrestato i due uomini. Il Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto su richiesta della Procura.