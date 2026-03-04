Home

Vada, sorpreso a rubare in un locale sul lungomare: arrestato 26enne

4 Marzo 2026

Intervento rapido nella notte a Vada, dove i Carabinieri della Stazione di Castiglioncello hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne residente in zona, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

L’allarme è scattato in tempo reale attraverso il sistema antintrusione di un esercizio di ristorazione situato sul lungomare. La segnalazione, transitata dalla Centrale Operativa tramite il numero unico di emergenza 112, ha consentito alla pattuglia di intervenire tempestivamente sul posto.

Giunti davanti al locale, i militari hanno immediatamente notato i segni di effrazione su una finestra. Sul davanzale era stato lasciato un grosso cacciavite, presumibilmente utilizzato per forzare l’ingresso. Entrati all’interno per un controllo, i Carabinieri hanno sorpreso il giovane ancora nei locali dell’attività commerciale.

Durante l’identificazione, l’uomo si è mostrato poco collaborativo. In suo possesso i militari hanno trovato alcuni generi alimentari prelevati dal frigorifero e dagli espositori, oltre a circa 70 euro in contanti sottratti poco prima dal fondo cassa. Il denaro e l’arnese da scasso sono stati sequestrati.

Il 26enne, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Livorno. Nella mattinata successiva, il Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto al termine dell’udienza.