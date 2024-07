Home

9 Luglio 2024

Vada: Tentano di rubare un’auto, denunciati due fiorentini, uno è un minore

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 9 luglio 2024 – Vada: Tentano di rubare un’auto, denunciati due fiorentini, uno è un minore

Durante l’attività di Controllo del Territorio mirata al contrasto delle attività illecite, il personale della Volante del Commissariato di P.S. di Rosignano Solvay, interveniva in occasione del tentato furto di un’autovettura in sosta, perpetrato da parte di un uomo maggiorenne e un minorenne.

Il giorno 07.07.2024, alle ore 09,53, la Volante della polizia interveniva a Vada, in Piazza della Stazione FS. Qui erano stati segnalati due individui che avevano forzato la serratura di un’autovettura Citroen, tentando di metterla in moto al fine di asportarla.

Arrivati sul posto, gli operatori della Volante individuavano e bloccavano i due giovani, procedendo anche al sequestro di una fascetta in ferro alterata atta ed utilizzata per aprire la portiera dell’automezzo.

Successivamente gli agenti di polizia rintracciavano il proprietario della vettura, il quale dichiarava la volontà di sporgere regolare querela nei confronti dei responsabili.

I due giovani, italiani della provincia di Firenze, venivano accompagnati presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di Rosignano Solvay, dove venivano segnalati all’Autorità Giudiziaria, per tentato furto in concorso; il minorenne veniva anche segnalato all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art 75 DPR 309/90, per detenzione di sostanza stupefacente tipo Hashish.